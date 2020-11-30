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20:57   30 Ноября 2020
Общество

Глава Петербурга рассказал об итогах своей работы на прошлой неделе

Глава Петербурга рассказал об итогах своей работы на прошлой неделе

Губернатор Северной столицы Александр Беглов поделился с петербуржцами итогами работы на прошлой неделе.

Какие изменения произошли в городе, Беглов рассказал на странице в социальной сети "ВКонтакте". Глава Северной столицы напомнил о завершении сезона ремонта дорог. Коммунальщики обновили асфальт по 77 адресам и установили 30 новых светофоров.

К тому же властям Петербурга удалось разработать механизм для привлечения инвесторов в новые производства. Тем представителям бизнеса, которые пострадали из-за пандемии коронавируса, город предоставит отсрочку по оплате аренды помещений и земель.

На прошлой неделе Александр Беглов посетил Приморский район, где проверил готовность спортивных объектов. Еще глава Петербурга побывал на открытии скейт-парка. Всего в городе будут доступны три таких масштабных объекта для поклонников катания на досках.

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#петербург #беглов #итоги

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