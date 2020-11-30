Версия ФБК об "отравлении" Навального вызвала иронию публициста Старикова

Выпады немецкой стороны в адрес России по ситуации с блогером Алексеем Навальным вызвали иронию у публициста Николая Старикова.

Выпады немецкой стороны в адрес России по ситуации с блогером Алексеем Навальным вызвали иронию у публициста Николая Старикова.

Эксперт в очередной раз призвал сообщество обратить внимание на странные обстоятельства, которые фигурируют вокруг сотрудницы "Фонда борьбы с коррупцией" (иноагент в РФ) Марии Певчих. Речь идет о "бутылке Навального", которую девушка якобы перевезла из томского отеля в Германию.

Стариков подчеркнул, что Певчих физически не могла перевезти бутылку, поскольку в Новосибирском аэропорту при посадке изымают все емкости свыше 100 миллилитров. Поэтому "улика" Германии в "деле Навального" была куплена Певчих в автомате аэропорта Новосибирска, а не привезена из отеля, где проживал блогер.

Публицист потребовал от Певчих объяснений по ряду вопросов, включая появление "загадочной" бутылки якобы с отравляющим ядом "Новичок", пишет "ПолитЭксперт".