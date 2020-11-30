Депутат из Архангельска положительно оценил инициативу разбора мусора

Идею заварить мусоропроводы ради раздельного сбора поддержал депутат Архангельского областного собрания Александр Дятлов.

Идею заварить мусоропроводы ради раздельного сбора поддержал депутат Архангельского областного собрания Александр Дятлов.

Мусоропровод является опасным и неэкологичным пережитком прошлого. Архангельский депутат выразил это мнение в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей. Задуматься о необходимости элемента в жилых постройках заставляют неприятный запах и многочисленные жалобы, заметил Дятлов.

"Одна из главных претензий к способу утилизации отходов через мусоропровод — невозможность раздельного сбора и сортировки коммунальных отходов", — заявил депутат.

Мусоровыводящая система требует постоянного контроля как со стороны самих жителей, так и со стороны обслуживающих организаций. Например, с ее помощью нельзя избавляться от отходов, которые не упакованы в индивидуальные пакеты. Также в него нельзя выкидывать строительный мусор и жидкие пищевые отходы.

"В странах Европы не практикуется сбор отходов через мусоропроводы. Применяется контейнерный сбор, чаще под раздельный сбор отходов", — отметил парламентарий.

Мусоропровод является источником болезнетворных микробов и инфекций даже при регулярной уборке. Этот факт особенно важен в условиях пандемии коронавирусной инфекции. К тому же если не соблюдать правила безопасности, он может стать источником быстрого распространения огня, подытожил Дятлов.