«Старые друзья и бывшие советники». Кого Байден отбирает в свою команду

The Guardian рассказал, кого из «ветеранов» Байден взял с собой в Белый дом, а чьи кандидатуры обошел стороной.

Несмотря на то, что президентские выборы в США официально еще не завершились, действующий глава государства Дональд Трамп запустил процесс передачи власти кандидату от Демократической партии Джо Байдену, а последний, в свою очередь, уже начал формировать пул сторонников.

На данный момент Байдену пока удалось избежать потенциальной угрозы переходного периода, а именно «злобы» со стороны левого крыла Демократической партии, пишет британское издание The Guardian.

Напротив, политик добился прихода в свою команду опытных фигур, которые главным образом были избраны из его круга друзей и советников. По мнению британского издания, эти личности придали новой администрации ярко выраженный центристский оттенок.

Старые друзья и бывшие советники

На днях Байден сообщил, что команда Белого дома по связям с общественностью при его президентстве будет состоять исключительно из женщин. В частности, пресс-секретарем может стать экс-представитель Госдепартамента страны Джен Псаки.

Такое известие одобрительно встретили в обществе, как и факт назначения «цветных» политиков на руководящие должности в администрации, куда входит вице-президент Байдена Камала Харрис.

В издании подчеркивается, что до сих пор Байден избегал назначать показных кандидатов, по большей части стараясь привлекать «ветеранов» учреждений, которыми они собираются управлять. Так, на пост главы Госдепартамента США Байден выбрал бывшего заместителя госсекретаря Энтони Блинкена.

Экс-кандидат в президенты от демократов и глава Госдепартамента при Бараке Обаме Джон Керри займет должность специального посланника американского лидера по вопросам климата, или «климатического царя».

The president-elect is right to rejoin the Paris Agreement on Day One. And he is right to recognize that Paris alone is not enough. All nations must raise ambition together, or we will all fail together. And failure is not an option. pic.twitter.com/RCxRy2M6vj