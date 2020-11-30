«Старые друзья и бывшие советники». Кого Байден отбирает в свою команду

The Guardian рассказал, кого из «ветеранов» Байден взял с собой в Белый дом, а чьи кандидатуры обошел стороной.

Несмотря на то, что президентские выборы в США официально еще не завершились, действующий глава государства Дональд Трамп запустил процесс передачи власти кандидату от Демократической партии Джо Байдену, а последний, в свою очередь, уже начал формировать пул сторонников.

На данный момент Байдену пока удалось избежать потенциальной угрозы переходного периода, а именно «злобы» со стороны левого крыла Демократической партии, пишет британское издание The Guardian.

Напротив, политик добился прихода в свою команду опытных фигур, которые главным образом были избраны из его круга друзей и советников. По мнению британского издания, эти личности придали новой администрации ярко выраженный центристский оттенок.

Biden bids to placate the left as he builds centrist transition team https://t.co/kDNuCtFynh — Guardian World (@guardianworld) November 29, 2020

Старые друзья и бывшие советники

На днях Байден сообщил, что команда Белого дома по связям с общественностью при его президентстве будет состоять исключительно из женщин. В частности, пресс-секретарем может стать экс-представитель Госдепартамента страны Джен Псаки.

Такое известие одобрительно встретили в обществе, как и факт назначения «цветных» политиков на руководящие должности в администрации, куда входит вице-президент Байдена Камала Харрис.

В издании подчеркивается, что до сих пор Байден избегал назначать показных кандидатов, по большей части стараясь привлекать «ветеранов» учреждений, которыми они собираются управлять. Так, на пост главы Госдепартамента США Байден выбрал бывшего заместителя госсекретаря Энтони Блинкена.

Экс-кандидат в президенты от демократов и глава Госдепартамента при Бараке Обаме Джон Керри займет должность специального посланника американского лидера по вопросам климата, или «климатического царя».

The president-elect is right to rejoin the Paris Agreement on Day One. And he is right to recognize that Paris alone is not enough. All nations must raise ambition together, or we will all fail together. And failure is not an option. pic.twitter.com/RCxRy2M6vj — John Kerry (@JohnKerry) November 24, 2020

Советником по национальной безопасности станет Джейк Салливан, который в 2013 году был старшим советником вице-президента Байдена по международным делам.

На пост директора национальной разведки демократ назначил Эрвилу Хейнс, которая в свое время стала первой женщиной-заместительницей главы ЦРУ. Она возглавит американское разведсообщество, состоящее из 17 организаций, и будет курировать американскую программу разведки.

Должность министра финансов займет экс-председательница Федеральной резервной системы Джанет Йеллен.

Вместе с тем The Guardian обратил внимание на те фигуры, которых Байден не позвал с собой в Белый дом. В частности, демократ обошел стороной «либерального знаменосца» Элизабет Уоррен, которая в 2018 году баллотировалась в президенты США от Демократической партии.

Также Байден не стал назначать на высокие должности демократов национального профиля, которые активно агитировали за него, например, бывшего мэра Саут-Бенда Пита Буттиджича, чья кандидатура была выдвинута на пост посла США в ООН. Вместо него Байден назначил бывшего посла и чиновника Госдепартамента, дипломатку с 35-летним стажем Линду Томас-Гринфилд.

Разрядка или турбулентность?

Больше всего жаждут опровергнуть выбор кандидатов на высокопоставленные должности от демократического истеблишмента, как правило, прогрессивные группы. Как отмечает издание, они стремятся помешать созданию функционального кабинета и сохранению широкой избирательной коалиции, которая привела нового президента к власти.

Однако в этот раз прогрессисты, в общем и целом, остались довольны результатом.

«Мы воодушевлены тем, что Джо Байден сделал одно из своих первых крупных назначений Джоном Керри, поскольку это демонстрирует настоятельную необходимость принятия смелых глобальных мер по борьбе с климатическим кризисом», — передает The Guardian заявление исполнительного директора комитета политических действий Демократической партии справедливости Александры Рохас.

Менеджер президентской кампании сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса 2020 года Фаиз Шакир назвал кандидатуру Блинкена «солидной». В свою очередь, внешняя либеральная группа Democracy for America назвала Джанет Йеллен «историческим, прогрессивным выбором на пост министра финансов».

По замечанию The Guardian, в настоящий момент администрация Байдена и либеральные слои общества наслаждаются временной разрядкой переходного периода. Вместе с тем не все заявления команды Байдена воспринимались безропотно.

В частности, либеральные группы выразили несогласие с давним советником Байдена Брюсом Ридом. Он, вероятно, может возглавить агентство, которому поручено составлять бюджет администрации. Левые конгрессмены Александрия Окасио-Кортес и Ильхан Омар подписали петицию против Рида, назвав его «ястребом дефицита» и критикуя его раннюю поддержку сокращения пособий, среди которых — социальное обеспечение.

При этом ходят слухи, что вероятная передача власти может обернуться «турбулентностью», если Байден решит поставить на пост главы Национального экономического совета экс-чиновника Офиса управления и бюджета Брайана Диза. Также крайне негативно либералы относятся и к идее назначить на пост министра транспорта бывшего мэра Чикаго Рама Эмануэля.

Наряду с этим в прогрессивных рядах, образующих левую часть партии, сложились свои предпочтения. В частности, главой Министерства внутренних дел США они видят конгрессвумен из Нью-Мексико, коренную американку Деб Хааленд.

Впрочем, настоящим камнем преткновения для Байдена станет утверждение этих кандидатур Сенатом. По замечанию британского издания, в нем демократы имеют либо незначительное большинство, либо все еще находятся в меньшинстве с республиканцами у власти.

Основное действо произойдет в штате Джорджия во время второго тура выборов 5 января 2021 года. Там будет избираться сразу две кандидатуры, от которых, полагают специалисты, зависит контроль над Сенатом.

«Это огромная темная туча над кадровым процессом», — сказал экс-заместитель главы администрации тогдашнего лидера Демократического Сената Гарри Рида.

Важность сильных лидеров в Палате представителей и Сенате отмечал сам Байден.

«У меня очень амбициозная, очень прогрессивная программа. И для этого потребуются действительно сильные лидеры в Палате представителей и Сенате», — приводит издание слова демократа.

Ранее стало известно, что объявивший себя победителем президентских выборов США Байден получил незначительные переломы костей стопы. Травма произошла, когда политик играл с одной из своих собак. О результатах повторной компьютерной томографии сообщил врач кандидата в президенты Кевин О'Коннор.

Депутат Госдумы и доктор медицинских наук РФ Геннадий Онищенко рассказал «Политике Сегодня», чем может быть опасен перелом демократа.