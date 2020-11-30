Санду решила осуществить «блицкриг», требуя вывести миротворцев РФ из ПМР

Президент Молдавии разработала план захвата Приднестровья.

Избранный президент Молдавии Майя Санду уверена, что непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) больше не нуждается в услугах российских миротворцев. Российские «голубые каски» молдавский лидер хочет поменять на каски ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе).

«Опасности вооруженных столкновений в Приднестровье давно нет», говорит Санду, а значит миротворческую операцию РФ нужно «трансформировать» в гражданскую ОБСЕ.

В Кремле после такого заявления насторожились. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что, если из региона вывести российских миротворцев, не исключено обострение ситуации и дестабилизация обстановки.

По мнению главного редактора журнала «Архонт», политолога и кандидата исторических наук Антона Бредихина, такое заявление президента Молдавии сложно назвать обдуманным и взвешенным. В беседе с «Радио Sputnik» эксперт обратил внимание, что Санду пытается набрать политических очков после начала своего президентского срока. Ее «блицкриг» заключается в быстром «захвате» Молдавии, а после уже и Приднестровья.

«Заменив российских миротворцев гражданской миссией ОБСЕ, она хочет, чтобы туда вошли румыны, и была сложная комбинация по созданию единого унионистского государства. То, что Санду выступает с такими заявлениями, это не позитивно. Это перечеркивает всю ту работу, которую проводил [экс-президент Молдавии Игорь] Додон, все те шаги, которые были направлены на нормализацию отношений между Кишиневом и Тирасполем», — сообщил Бредихин.

Политолог подчеркнул, что словами о выводе российских войск из ПМР Санду перечеркнула все усилия, которые прикладывал Додон для нормализации отношений между Приднестровьем и Молдавией. В заключение Бредихин назвал такую позицию «шагом назад».

Российские солдаты находятся в Приднестровье с 1992 года. Тогда между непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой и Молдавией возник конфликт, основанный на национальной почве, в том числе в связи с ущемлением русскоязычного населения. С конца 1992 года Москва стала посредником в переговорах о статусе Приднестровья. Спустя год к мирному урегулированию подключилась ОБСЕ, а с 1995 года — Украина. В течение всех последующих лет конфликт не активизировался.