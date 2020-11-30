Россия и ОПЕК+ планируют бороться с США за дорогую нефть

В ближайшее время Российская Федерация с участниками сделки ОПЕК+ планирует бороться с Соединенными Штатами Америки за дорогую нефть, передает CNBC.

В ближайшее время Российская Федерация с участниками сделки ОПЕК+ планирует бороться с Соединенными Штатами Америки за дорогую нефть, передает CNBC.

Сегодня и завтра планируется обсуждение добычи черного золота в условиях обострения эпидемиологической ситуации в мире, в том числе наращивание объемов производства. Участники ОПЕК+ согласились на самое крупное в истории сокращение добычи еще во время первой волны коронавируса, и теперь будет обсуждаться повышение в январе, которое, скорее всего, опять отложат, уверены аналитики.

На решение повлияют новости о росте спроса на черное золото на фоне информации об успехе вакцины против COVID-19. Из-за этих новостей могут активизироваться американские добытчики сланцевой нефти, что повлечет за собой падение котировок на рынках.

"ОПЕК+ будет внимательно следить за американскими производителями сланца", — заявили в CNBC.

Поэтому участникам сделки выгодно поддерживать добычу топлива на текущем уровне, что будет продолжаться от трех до шести месяцев, прогнозируют эксперты.