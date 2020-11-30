Сатановский: Псаки на посту спикера Белого дома – это мечта юмориста

Назначение Дженнифер Псаки пресс-секретарем Белого дома, которое анонсировал кандидат в президенты США Джо Байден, даст возможность хотя бы посмеяться перед обещанным нам Апокалипсисом

Назначение Дженнифер Псаки пресс-секретарем Белого дома, которое анонсировал избирательный штаб кандидата в президенты США Джо Байдена, даст возможность хотя бы посмеяться перед обещанным нам Апокалипсисом

Об этом в личном Telegram-канале пишет известный российский политолог Евгений Сатановский, отмечая, что Джен Псаки на посту спикера президентской администрации – это мечта юмориста.

«Интересно, в эту каденцию демократов американский пресс-секретарь будет угрожать Белоруссии тем, что к ее берегам подойдет их военный флот? Или он весь, целиком, продолжит барражировать на просторах Чада, Боливии и Швейцарии, лишь периодически заходя в родные территориальные воды Канзаса? – с иронией поинтересовался Сатановский. — Опять же, как насчет гор Ростовской области, над которыми кружат знаменитые ростовские кондоры, турецкие беспилотники и та же Псаки?».

По мнению эксперта, Псаки получила назначение спикером президентской администрации благодаря своей «девственно чистой без единой извилины» коре головного мозга, которая до этого не мешала ей занимать ответственные должности.

Россия теперь должна на все пресс-конференции Псаки отправлять своих знаменитых пранкеров Лексуса и Вована – будем развлекаться всей страной, уверен Сатановский.

«И, кстати, пускай наконец ответит: будет Америка вмешиваться в ситуацию в Лимпопо, где ставленник Путина Айболит сверг прогрессивного, проамериканского и демократического Бармалея, или нет? Им же обещали!», — напомнил политолог.

Для американской политики и нашего отношения к ней было бы совершенно нормально позволить себе немного пошутить над США, уверен Сатановский. Но Россия, по его словам, не пользуется открывающимися возможностями и продолжает вести себя на удивление благопристойно.

«Их ведь троллить и троллить. И нынешняя администрация, судя по всему, даст для этого массу поводов. Им бы Жириновского туда послом…», — заключает политолог.

Напомним, Дженнифер Псаки с 2011 по 2013 год работала пресс-секретарем президента США Барака Обамы, а с 2013 по 2015 год – пресс-секретарем Госдепартамента США, после чего ее в связи с переменностью перевели на должность директора по коммуникациям.

Ранее избирательный штаб кандидата в президенты США Джо Байдена рассказал, кто будет отвечать за работу с журналистами в новой администрации Белого дома. В том числе сообщалось, что пресс-секретарем администрации президента США будет назначена Дженнифер Псаки, а ее заместителем станет Карин Жан-Пьер. Всего же, как сообщалось, «команда Байдена» по работе со СМИ будет состоять исключительно из женщин.