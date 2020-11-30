Российские спасатели эвакуировали пассажирский автобус в Карабахе

Российские спасатели эвакуировали автобус с мигрантами, который попал в снежный занос на территории Нагорного Карабаха. Об этом проинформировала пресс-служба МЧС России.

Российские спасатели эвакуировали автобус с мигрантами, который попал в снежный занос на территории Нагорного Карабаха. Об этом проинформировала пресс-служба МЧС России.

Согласно полученным данным, отряд российских спасателей провел операцию по эвакуации пассажирского автобуса с переселенцами на территории Карабаха. Транспорт, который направлялся в Степанакерт, попал в снежный занос в Лачинском коридоре.

На момент происшествия в автобусе было 42 гражданина, включая восьмерых детей. Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. Сотрудники МЧС сопроводили пассажирский транспорт до места назначения, пишет ТАСС.

Ранее телеканал "360" писал, что Минобороны показало развертывание полевого госпиталя в Нагорном Карабахе.