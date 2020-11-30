Эрдоган заявил о расширении комендантского часа из-за коронавируса

Власти Турции приняли решение расширить действие комендантского часа для противодействия распространению коронавируса.

Власти Турции приняли решение расширить действие комендантского часа для противодействия распространению коронавируса.

С таким заявлением выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Комендантский час вводится с 21:00 до 05:00 теперь и в будни. Президент объявил, что в декабре начнется бесплатная вакцинация населения от коронавируса.

Введенный ранее комендантский час сопровождался массовыми нарушениями. Турецкие полицейские тысячами выписывали штрафы гражданам.