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20:15   30 Ноября 2020
Общество

Эрдоган заявил о расширении комендантского часа из-за коронавируса

Эрдоган заявил о расширении комендантского часа из-за коронавируса

Власти Турции приняли решение расширить действие комендантского часа для противодействия распространению коронавируса.

С таким заявлением выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Комендантский час вводится с 21:00 до 05:00 теперь и в будни. Президент объявил, что в декабре начнется бесплатная вакцинация населения от коронавируса.

Введенный ранее комендантский час сопровождался массовыми нарушениями. Турецкие полицейские тысячами выписывали штрафы гражданам.

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#турция #эрдоган #коронавирус

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