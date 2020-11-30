Плодородные земли в Сирии гибнут из-за курдских боевиков

Жители сирийской провинции Хасака не могут мирно возделывать свои поля. Им постоянно мешают курдские боевики и протурецкие террористы.

Жители сирийской провинции Хасака не могут мирно возделывать свои поля. Им постоянно мешают курдские боевики и протурецкие террористы.

Местные фермеры у города Тель-Амр не могут засеивать и собирать урожай со своих земель. Здесь находится более 400 квадратных километров полей, которые остались практически без присмотра. Фермеры в сирийской Хасаке оказались между двух огней — с одной стороны находятся курдские боевики из "Сирийских демократических сил" (СДС), с другой — террористы "Сирийской национальной армии" (СНА).

"Тут все мы живем на нервах, в нас всегда стреляют то одни, то другие боевики", — заметил фермер Махмуд аль-Джалиль.

Те, кто все же рискует обрабатывать землю, с большой вероятностью также останутся с пустыми руками. Территория постоянно простреливается, в том числе из крупнокалиберной артиллерии. Подавляющая часть урожая пшеницы и ячменя гибнет, передает ФАН. СДС совместно с солдатами США оккупировали часть Сирии и незаконно добывают там углеводороды. После этого ресурсы вывозятся в Ирак.