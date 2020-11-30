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20:10   30 Ноября 2020
Происшествия

Женщина-следователь из Москвы попалась на взятке в 300 тыс. рублей

Женщина-следователь из Москвы попалась на взятке в 300 тыс. рублей

Сотрудницу МВД в Москве, обвиняемую в коррупции, поймали с поличным. Обман обернулся для подозреваемой отстранением от должности и уголовным делом.

Начальницу следственного отдела МВД по району Нагатинский Затон задержали столичные оперативники. Женщине грозит реальный срок за получение взятки в 300 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии обвинения, майор полиции расследовала уголовное дело мужчины и предложила его матери за "денежное вознаграждение" помочь сыну избежать наказания. Следователя задержали во время "сделки", после чего ее уволили из органов внутренних дел. Сейчас ее экс-коллеги разбираются в обстоятельствах инцидента.

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