Россияне в новом стендап-шоу расскажут о своих профессиях

Проект "Взрослые люди" в формате стендап-шоу расскажет о профессиях взрослых россиян. Он выходит на YouTube.

Проект "Взрослые люди" в формате стендап-шоу расскажет о профессиях взрослых россиян. Он выходит на YouTube.

Взрослые комики, по совместительству представители разных профессий, объяснят аудитории особенности своего ремесла. К микрофону выйдет как продавцы пивных ларьков, так и таксисты. Шутки о жизни и атмосфере в России увидят свет благодаря усилиям журналистов телеканала "360".

Первыми микрофон в руки взяли жители Казани, Соснового Бора, Ленинградской области, Новосибирска и Саратова. Каждый из них имеет за спиной уникальный опыт и имеет индивидуальный взгляд на вещи. Целью проекта "Взрослые люди" является укрепление связи между поколениями.