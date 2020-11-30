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19:24   30 Ноября 2020
Политика

Санду не планирует платить России задолженность за поставки газа в Молдавию

Санду не планирует платить России задолженность за поставки газа в Молдавию

Кишинев не намерен платить России долги за газ, которые накопились у потребителей Приднестровья. Об этом заявила избранный президент Молдавии Майя Санду.

По ее словам, долг составляет 7,5 млрд долларов. Молдавия неспособна заплатить такую сумму. Санду назвала оплату долга нечестной и несправедливой. Политик отметила, что Кишинев никогда не признавал этот долг, но ситуация является большой проблемой для государства.

"Газпром" ранее опубликовал отчет за третий квартал 2020 года. В документе говорится, что Международный арбитражный суд удовлетворил иск о взыскании с компании "Молдовагаз" более 246 млн долларов.

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#россия #молдавия #газ #санду

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