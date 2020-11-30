Юрист признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь может прибегнуть к провокациям на фоне парламентских выборов в 2021 году.

Юрист признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь может прибегнуть к провокациям на фоне парламентских выборов в 2021 году.

В интервью журналистам Deutsche Welle Соболь сообщила, что победит на выборах в Госдуму РФ даже без активной избирательной кампании. Юрист в очередной раз попыталась дискредитировать власть и заявила, что руководство страны якобы будет мешать ей стать депутатом.

Скорее всего Соболь начала готовиться к организации протестов, делая необоснованные заявления в адрес властей России. Подобная ситуация сложилась в 2019 году на территории Москвы. Сейчас юрист ФБК готовит информационную почву и пытается уверить западных журналистов в том, что ее поддерживают россияне, однако это абсолютно не так, пишет Nation News.

Ранее телеканал "360" писал, что в Госдуму внесли законопроект о президентских сроках.