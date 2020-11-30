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19:01   30 Ноября 2020
Происшествия

Два человека пострадали во время взрыва в Кабуле

Два человека пострадали во время взрыва в Кабуле

Согласно предварительной информации, взрыв был направлен против автомобиля, который принадлежит афганской полиции, об этом сообщили местные стражи порядка.

Произошедший взрыв стал десятым по счету с использованием магнитных мин и ракет в течение ноября. На данный момент известно, что пострадали не сотрудники местных правоохранительных органов, а гражданские лица. О характере их травм пока ничего не сообщается. Медики оказывают пострадавшим помощь.

По оперативной информации, произошел взрыв фугаса, который злоумышленники заложили на улице в столице Афганистана.Обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.

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