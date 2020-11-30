Два человека пострадали во время взрыва в Кабуле

Согласно предварительной информации, взрыв был направлен против автомобиля, который принадлежит афганской полиции, об этом сообщили местные стражи порядка.

Согласно предварительной информации, взрыв был направлен против автомобиля, который принадлежит афганской полиции, об этом сообщили местные стражи порядка.

Произошедший взрыв стал десятым по счету с использованием магнитных мин и ракет в течение ноября. На данный момент известно, что пострадали не сотрудники местных правоохранительных органов, а гражданские лица. О характере их травм пока ничего не сообщается. Медики оказывают пострадавшим помощь.

По оперативной информации, произошел взрыв фугаса, который злоумышленники заложили на улице в столице Афганистана.Обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.