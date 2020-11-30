Глава РФ заявил, что контролирует вопрос строительства дамбы в Улан-Удэ

Президент РФ Владимир Путин одобрил прошение главы Бурятии Алексея Цыденова проконтролировать вопрос о строительстве дамбы в Улан-Удэ.

Президент РФ Владимир Путин одобрил прошение главы Бурятии Алексея Цыденова проконтролировать вопрос о строительстве дамбы в Улан-Удэ.

Совещание российского лидера и руководителя региона прошло по видеосвязи. Политики обсудили экологические проблемы Бурятии, работу очистных сооружений и строительство дамбы в городе Улан-Удэ. Также глава Бурятии рассказал о необходимости закупить автобусы для республики. Путин заверил, что сформирует прошение и передаст правительству на проработку.

Глава РФ также отметил существенный рост инвестиций в капитал региона. Сейчас показатели находятся выше среднего уровня по стране. Президент расспросил о проектах, которые поспособствовали результату.

Ранее телеканал "360" писал, что Путин пожурил чиновников за отсутствие шапок.