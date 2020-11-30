Депутат Милонов призвал россиян смело прививаться от коронавируса

По мнению политика, лучше иметь меньший шанс заболеть, чем «мучиться».

Депутат Госдумы Виталий Милонов, заболевший в ноябре коронавирусом, призвал сограждан привиться от инфекции. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня».

Политик сообщил, что не до конца излечился от болезни, поскольку «еще не все тесты сделаны». Этот факт также мешает депутату привиться российской вакциной от коронавируса.

«Сейчас я не могу прививаться, потому что я должен вылечиться уже до конца, получить окончательные тесты».

В комментарии ПС Милонов добавил, что планировал сделать прививку еще до того, как заболел.

«Очень жалею, что я не привился. Я знаю, есть случаи, когда после прививки все равно заболевают. Не знаю, с чем это связано. То ли потому что сейчас идут клинические испытания, и части людей дается плацебо вместо прививки. Или прививка не всегда срабатывает. Но даже если она в половине случаев срабатывает, надо прививаться», — не сомневается политик.

По словам Милонова, иметь меньший шанс заболеть — это уже стоит того, чтобы защитить свой организм посредством вакцинирования.

«Я искренне всех, у кого есть возможность привиться, призываю прививаться. Потому что лучше с прививкой, лучше с маской, лучше лишний раз не рисковать, чем мучиться. Потому что эта болезнь проходит каждый раз по-своему. И никто не может быть уверен, что его коронавирус пройдет в штатном режиме. Потому что штатного течения этой болезни нет», — подытожил собеседник ПС.

Виталий Милонов заболел коронавирусом 18 ноября. Он уточнил, что находится на самоизоляции.