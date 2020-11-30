Соединенные Штаты ввели санкции в отношении китайской фирмы СEIEC

Соединенные Штаты включили китайскую фирму СEIEC в санкционный список из-за деятельности компании на территории Венесуэлы. Об этом сообщили в американском Минфине.

Соединенные Штаты включили китайскую фирму СEIEC в санкционный список из-за деятельности компании на территории Венесуэлы. Об этом сообщили в американском Минфине.

Ранее сообщалось, что китайская сторона готовится ввести персональные ограничения в отношении четырех должностных лиц США из-за ситуации в Гонконге.

До этого Соединенные Штаты включили четырех чиновников Китайской Народной Республики в санкционный список.