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18:38   30 Ноября 2020
Политика

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении китайской фирмы СEIEC

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении китайской фирмы СEIEC

Соединенные Штаты включили китайскую фирму СEIEC в санкционный список из-за деятельности компании на территории Венесуэлы. Об этом сообщили в американском Минфине.

Ранее сообщалось, что китайская сторона готовится ввести персональные ограничения в отношении четырех должностных лиц США из-за ситуации в Гонконге.

До этого Соединенные Штаты включили четырех чиновников Китайской Народной Республики в санкционный список.

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