18:38 30 Ноября 2020Политика
Соединенные Штаты ввели санкции в отношении китайской фирмы СEIEC
Соединенные Штаты включили китайскую фирму СEIEC в санкционный список из-за деятельности компании на территории Венесуэлы. Об этом сообщили в американском Минфине.
Соединенные Штаты включили китайскую фирму СEIEC в санкционный список из-за деятельности компании на территории Венесуэлы. Об этом сообщили в американском Минфине.
Ранее сообщалось, что китайская сторона готовится ввести персональные ограничения в отношении четырех должностных лиц США из-за ситуации в Гонконге.
До этого Соединенные Штаты включили четырех чиновников Китайской Народной Республики в санкционный список.