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18:19   30 Ноября 2020
Экономика

Российский лидер обратил внимание чиновников на доходы населения

Российский лидер обратил внимание чиновников на доходы населения

Властям следует обратить внимание на доходы населения и проблемы с аварийным жильем.

Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

"Ясно, что везде по стране нужно заботиться о доходах населения. Но мы должны таргетировать такие случаи, где это требует особого внимания", — сказал он.

Глава государства отметил многовекторность этого вопроса, поскольку требуется работа в различных направлениях. Отдельно Путин указал на необходимость создания рабочих мест. В этом помогут инвестиционные проекты, которые наращивают объемы.

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#россия #путин #доходы

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