Российский лидер обратил внимание чиновников на доходы населения

Властям следует обратить внимание на доходы населения и проблемы с аварийным жильем.

Властям следует обратить внимание на доходы населения и проблемы с аварийным жильем.

Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

"Ясно, что везде по стране нужно заботиться о доходах населения. Но мы должны таргетировать такие случаи, где это требует особого внимания", — сказал он.

Глава государства отметил многовекторность этого вопроса, поскольку требуется работа в различных направлениях. Отдельно Путин указал на необходимость создания рабочих мест. В этом помогут инвестиционные проекты, которые наращивают объемы.