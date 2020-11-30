Остается под большим вопросом, сможет ли президент Украины найти выход, сохранив власть.

Президент Украины Владимир Зеленский в отношениях с Россией загнал себя в угол. Такое мнение в эфире украинского телеканала «Эспрессо» высказал украинский дипломат, экс-представитель Киева на минских переговорах по Донбассу Роман Бессмертный.

«Президент Зеленский загнал себя в угол, потому что у него выхода нет, а это означает, что Кремль его будет просто добивать. Причем в данном случае атаковать можно что на линии фронта, что экономически, что за столом переговоров, где угодно», — заявил дипломат.

При этом Бессмертный добавил, что нынешняя ситуация с точки зрения действий России «легко прогнозировалась». Однако остается под большим вопросом, сможет ли Зеленский найти выход, сохранив власть. Эмоциональный окрас украинских протестов будет расти, тем более, что ситуацию подогреет и вступление в должность новоизбранных местных депутатов, сельских и городских глав.

Ранее украинские СМИ писали, что убежденные противники президента Зеленского оказались в растерянности после критики Кремля насчет деятельности киевских властей. «Махровые порохоботы» не знают, защищать ли им главу страны или и дальше пытаться отстранить его от власти.