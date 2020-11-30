Матвиенко заявила о решении проблем с сиротством в РФ

Забота о детях и внимание к семье являются национальной идеей России, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Забота о детях и внимание к семье являются национальной идеей России, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, все российские граждане поддерживают эту идею. Внимание общества дает понять, что правительству необходимо опираться на мнение граждан при реализации семейной политики. Об этом она заявила на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Матвиенко напомнила о проблеме сиротства в 1990-е годы. Государству удалось общими усилиями решить ситуацию и сократить число сирот вчетверо. Политик отметила необходимость продолжать усовершенствовать систему в отношении детей и родителей.

Ранее Матвиенко заявляла о необходимости приумножения богатейшего наследия России, писал телеканал "360".