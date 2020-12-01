Первые морды США. Какие животные гостили в Белом доме

Вспомнили интересные случаи из старой традиции американских лидеров заводить животных в Белом доме.

На днях 78-летний Джо Байден, который с большой вероятностью все же займет пост президента США, повредил ногу во время игры со своей собакой. У демократа две немецкие овчарки, одну из них по имени Мейджор он взял в приюте штата Дэлавер. После инаугурации собаки переедут в Белый дом. А Байден возродит традицию по содержанию животных в президентской резиденции, прерванную республиканцем Дональдом Трампом.

Трамп — чуть ли не единственный лидер США, у кого не было никаких животных.

«Честно говоря, я был бы не против, но у меня нет времени. Как бы я выглядел, гуляя с собакой на лужайке Белого дома?» — объяснял Трамп журналистам причину.

«Политика Сегодня» рассказывает о самых интересных «первых мордочках и хвостах» Соединенных Штатов.

Любители экзотики

Традицию содержать животных заложил еще первый президент США Джордж Вашингтон (руководил страной в 1789–1797 гг.), который держал в резиденции псов, попугая, а также любимого коня по кличке Нельсон.

В любви к братьям меньшим его превзошел 26‑й президент США Теодор Рузвельт (1901–1909), став рекордсменом по количеству имевшихся у него животных, в том числе экзотичных.

По данным Службы национальных парков, у Рузвельта (помимо кошек и собак) были: медведь по имени Джонатан Эдвардс, ящерица с прозвищем Билл, барсук Иосиф, кролик Питер, морские свинки, крупная свинья, попугай ара, курица, одноногий петух, гиена, сова и пони. Также президент держал более шести собак. Одна из них как-то на приеме в Белом доме порвала штаны французскому послу, что чуть не переросло в международный скандал.

Однако самым экзотичным питомцем Белого дома можно считать карликового бегемота Билли, который держал у себя 30-й президент Калвин Кулидж (1923–1929). Бегемота в подарок Кулиджу привез бизнесмен из Африки. Карликовый Билли вырос до двух метров в длину, так что для него пришлось построить специальное здание.

Практичность

Нередко лидеры США заводили животных из-за практических соображений. Так, 27‑й президент Уильям Ховард Тафт (1909–1913) держал корову, которая поставляла для него свежее молоко каждый день, а его приемник — Вудро Вильсон (1913–1921) в годы Первой мировой войны, когда садовников из Белого дома забрали на фронт, купил стадо овец, чтобы они «стригли» газоны.

Также известна история жены шестого президента Джона Адамса (1797–1801), которая развела в Белом доме «плантацию» шелковичных червей — шелк тогда стоил в Америке очень дорого, и первая леди сама добывала шелковую нить.

Привязанность

29‑й президент Уоррен Хардинг (1921–1923) был так сильно привязан к своему терьеру, что в зале совещаний Белого дома установил для него дорогое резное кресло. На дни рождения собаки президент устраивал праздник для всех соседских питомцев с тортом и украшениями.

32‑й президент Франклин Делано Рузвельт (1933–1945) постоянно находился в компании черного скотч‑терьера по кличке Фала. Собака имела звание рядового армии США, а также к ней был приставлен даже собственный пресс‑секретарь. Большую популярность Фала получил, когда Рузвельт баллотировался на второй срок. Он заявил, что готов к любой критике в свой адрес, а вот его собаку «республиканские фантасты» приводят в гнев.

«Я ничего не имею против таких нападок и моя семья тоже, но Фала — возражает», — заявил Франклин Делано Рузвельт.

40‑й президент США Рональд Рейган (1981–1989) назвал свою собаку в честь тещи — Лаки. А спаниель Джорджа Буша-старшего (1989–1993) обладал даже писательским талантом: в 1990 году под его авторством вышла «Книга Милли», которая описывала непростую жизнь питомца в Белом доме.

У 42-го президента США Билла Клинтона (1993–2001) был лабрадор Бадди и кот Сокс, которые постоянно ругались. Клинтон как-то сказал, что ему проще помирить Израиль и Палестину, нежели сдружить своих питомцев. Кот очень ревновал хозяина, поскольку он появился в Белом доме первым, а Бадди занял его место. Как признавался журналистам сам Клинтон, собака часто спала в его кровати.

Международные отношения

Несмотря на напряженные отношения СССР и США в начале 1960-х годов, лидеры двух стран Никита Хрущев и Джон Кеннеди дарили друг другу подарки. Так, советский лидер подарил американскому коллеге щенка по кличке Пушинка — отпрыска знаменитой Стрелки, побывавшей в космосе. Как вспоминает сотрудник администрации президента Трейфс Брайант, который приглядывал за питомцами, Пушинка быстро адаптировалась к капиталистическим будням.

«Пушинка могла взбираться по лестнице в домик для игр Кэролайн [Дочь Кеннеди — прим. ред.]. А потом она съезжала с горки, — рассказал Брайант. — Президент Кеннеди спросил меня, как я научил ее этому… Я сказал президенту Кеннеди, что на каждую ступеньку клал арахис. Он рассмеялся, когда я показал ему фотографии».

Влияние на карьеру

Одним из самых известных президентских питомцев считается кокер-спаниель Чекерс, который принадлежал 37-му президенту Ричарду Никсону (1969–1974). В честь Чекерса был учрежден Национальный день собак в политике — 23 сентября. В этот день сенатор Никсон, претендующий на должность вице-президента, выступил с обращением, известным в истории как «речь о Чекерсе».

В ней Никсон опроверг слухи о личном расходовании 18 тыс. долларов из фонда предвыборных пожертвований, заявив, что воспользовался в своих целях только одним — собакой, подаренной ему сторонником. После чего на различные республиканские организации обрушился шквал звонков от умиленных граждан в поддержку и защиту Никсона.

Последние на сегодня мохнатые обитатели Белого дома принадлежали Бараку Обаме. Это две португальские водяные собаки по кличке Бо и Санни.