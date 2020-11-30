Милонов рассказал, сколько потратил на лечение от COVID-19

Заразившийся коронавирусом политик отказался от бесплатных лекарств и предпочел частные клиники.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в беседе с «Политикой Сегодня» опроверг ранее появившуюся в прессе информацию о выздоровлении от COVID-19 и подсчитал затраты на лечение.

Ранее СМИ со ссылкой на аппарат депутата сообщили, что Милонов вылечился от коронавируса и уже планирует вернуться к работе в нижней палате парламента на следующей неделе. Однако, как уточнил депутат, говорить этом пока рано:

«Не совсем корректно коллеги сказали, потому что еще не все тесты сделаны».

По словам собеседника издания, тесты на коронавирус он сдавал в различных частных клиниках, «чтобы не занимать чье-то место в обычной очереди». Отказался депутат и от бесплатных медикаментов.

«Я купил их за деньги. Хотя сейчас, наверное, уже бы не отказался, потому что ситуация с медикаментами очень плохая. Я говорю не про бесплатные, а в принципе про снабжение. Этому сейчас нужно уделить очень серьезное внимание. Все мои избиратели жалуются, что не купить лекарства», — посетовал Милонов.

Милонов отметил, что сегодня лечение может обойтись в круглую сумму, если не удастся получить бесплатную помощь. Сам депутат потратил на лечение не менее 30 тысяч рублей.

«Тесты дорогие — две-три тысячи рублей. Если несколько делать, то это минимум 5-6 тыс. рублей. "Арбидол" стоит до тысячи рублей пачка. А если надо принимать антикоагулянты [вещества для свертываемости крови — прим. ред.], то они стоят по три тысячи рублей за пачку. Антибиотики тоже достаточно дорогие. Они обязательны для тех, у кого несколько дней держится высокая температура. Поэтому суммарно, я думаю, на лекарства, плюс витамины, плюс специальная диета, это обойдется не меньше чем в 30 тыс. рублей», — подсчитал депутат.

Кроме того, Милонов обратил внимание, что далеко не каждый может позволить себе сдать тест на коронавирус, хотя на самом деле болеет инфекцией. Из-за этого сильно искажается статистика: количество заболевших COVID-19 в действительности гораздо больше, чем об этом говорит официальная статистика, равно как и процент умерших.

«У нас и статистика плывет, потому что государственные тесты сдает каждый десятый, но я могу ошибаться. Даже не каждый второй и не каждый третий может позволить себе сдать тест, и его не заносят в реестр больных коронавирусом. Отсюда плывет статистика по смертности. Случаи смерти, естественно скрыть невозможно, они все фиксируются. А случаи заражения — не все», — не сомневается депутат.

Также Милонов добавил, что больничный необходимо считать, как полноценную зарплату.

«Вы не работаете минимум две недели. Вместо зарплаты вы получаете больничный, а он гораздо меньше чем зарплата для многих людей. Я считаю, что это нужно считать, как ваши зарплаты. Плюс потери от временной нетрудоспособности, они у каждого индивидуальны», — призвал собеседник издания.

Ранее Виталий Милонов посоветовал россиянам молитву от коронавируса и рассказал, как правильно относиться к вере во время непростых ситуаций.