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18:02   30 Ноября 2020
Происшествия

Охранник ФСО найден мертвым в центре Москвы

Охранник ФСО найден мертвым в центре Москвы

Москвичи обнаружили сотрудника ФСО мертвым. Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины.

По предварительным данным, охранник скончался во время службы. Информация о других пострадавших в результате произошедшего инцидента не поступала.

Криминалисты следственного управления Следственного комитета РФ приступили к работе на месте обнаружения тела, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

По факту случившегося организовала доследственная проверка. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства инцидента.

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#труп #тело #охранник

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