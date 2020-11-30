Охранник ФСО найден мертвым в центре Москвы

Москвичи обнаружили сотрудника ФСО мертвым. Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины.

Москвичи обнаружили сотрудника ФСО мертвым. Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины.

По предварительным данным, охранник скончался во время службы. Информация о других пострадавших в результате произошедшего инцидента не поступала.

Криминалисты следственного управления Следственного комитета РФ приступили к работе на месте обнаружения тела, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

По факту случившегося организовала доследственная проверка. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства инцидента.