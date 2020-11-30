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17:52   30 Ноября 2020
Политика

Исследователи CEPR высоко оценили харизматичность Путина

Исследователи CEPR высоко оценили харизматичность Путина

Российский президент Владимир Путин является харизматичным политиком. Такого мнения придерживаются специалисты Центра по исследованию экономической политики (CEPR).

Британские эксперты провели исследование на тему популизма. Они проанализировали более тысячи выступлений политиков из 60 стран. По мнению специалистов CEPR, деятельность популистов негативно отражается на развитии экономики. Исследователи включили в список популистов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Помимо прочего, британцы рассмотрели выступления Путина. В Великобритании пришли к выводу, что лидер российского государства является харизматичным политиком, которого нельзя отнести к популистам.

Путин во время телемоста с Иркутской областью пожурил чиновников за отсутствие шапок в двадцатиградусный мороз, сообщал телеканал "360".

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#путин #президент #CEPR

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