Соловьев "с нетерпением ждет" возвращения Псаки

Возможное назначение американского юриста Дженнифер Псаки на пост пресс-секретаря Белого дома не вызывает удивления. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьев.

Возможное назначение американского юриста Дженнифер Псаки на пост пресс-секретаря Белого дома не вызывает удивления. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьев.

По словам журналиста, демократ Джо Байден привык работать с людьми, с которыми раньше сотрудничал. Плюс ко всему с Псаки ему скучать не придется, иронизирует ведущий. Поэтому в ее назначении нет чего-то удивительного, пишет "Взгляд".

Владимир Соловьев добавил, что российская сторона с нетерпением ждет возвращения скандального политика в лице Псаки.

"Заодно узнаем у нее, где находится Белорусское море, и как из Европы в Россию поступает газ", — пошутил журналист.

Ранее появилась информация, что Псаки может стать представителем Белого дома в случае победы Байдена на выборах главы США.

Телеканал "360" сообщал, как травма ноги повлияет на здоровье 78-летнего политика.