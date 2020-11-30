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17:44   30 Ноября 2020
Политика

Премьер Армении отменил поездку в Москву

Премьер Армении отменил поездку в Москву

Глава армянского правительства Никол Пашинян отменил поездку в Москву, которая была запланирована на начало декабря. Об этом сообщает Кабинет министров Армении.

Согласно полученным данным, решение обусловлено проведением переговоров ОДКБ и заседания Евразийского межправсовета в формате видеоконференции. Поэтому армянский премьер не посетит российскую столицу.

Как сообщалось ранее, Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

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