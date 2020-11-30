17:44 30 Ноября 2020Политика
Премьер Армении отменил поездку в Москву
Глава армянского правительства Никол Пашинян отменил поездку в Москву, которая была запланирована на начало декабря. Об этом сообщает Кабинет министров Армении.
Глава армянского правительства Никол Пашинян отменил поездку в Москву, которая была запланирована на начало декабря. Об этом сообщает Кабинет министров Армении.
Согласно полученным данным, решение обусловлено проведением переговоров ОДКБ и заседания Евразийского межправсовета в формате видеоконференции. Поэтому армянский премьер не посетит российскую столицу.
Как сообщалось ранее, Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.