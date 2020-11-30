Минстрой РФ установил цель для ипотечных ставок к 2030 году

Ставки по ипотеке в России должны упасть до 6% к 2030 году, сообщила директор департамента жилищной политики Минстроя Ольга Корниенко.

Ставки по ипотеке в России должны упасть до 6% к 2030 году, сообщила директор департамента жилищной политики Минстроя Ольга Корниенко.

Поэтапное снижение данного показателя заложено в новой редакции паспорта нацпроекта "Жилье и городская среда", пояснила Корниенко.

Эксперты считают, что в первой половине следующего года ставки по ипотеке могут обновить минимум (6,8–7% вместо нынешних 7,3%). Затем будет наблюдаться временный рост, так как должна завершиться программа льготной ипотеки на жилье в новостройках. Новые выдачи будут обеспечиваться собственными программами банков, и во втором полугодии ставки подрастут до 7,4–7,5%.