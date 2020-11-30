Владелец MediaMetrics призвал россиян пользоваться отечественным ПО

Глава MediaMetrics и экс-советник президента по интернету Герман Клименко дал россиянам советы по защите техники от вирусов.

Глава MediaMetrics и экс-советник президента по интернету Герман Клименко дал россиянам советы по защите техники от вирусов.

Некоторые мобильные приложения действительно могут нанести вред как самому устройству, так и персональным данным, отметил в беседе с iReactor владелец MediaMetrics. Лучше заранее обезопасить себя от подобных проблем, чем разбираться с последствиями. Например, можно установить антивирус. Герман Клименко посоветовал обратить внимание на продукцию российских разработчиков.

"Объективно, все антивирусы отчасти одинаковы — нет особо принципиальной разницы. Но я бы посоветовал Dr.Web или Kaspersky", — отметил владелец MediaMetrics.

Не менее важно следить за цифровой гигиеной. Пользователь должен удостовериться в безопасности ссылок, по которым он переходит. К тому же не следует доверять незнакомому софту. Многих привлекают бесплатные приложения. Однако они не всегда безопасны, подчеркнул Герман Клименко.

Владельцы устройств, работающих на ОС Apple, защищены куда лучше, чем те, кто пользуется техникой на Android, отметил эксперт. Однако ни одна ОС не может гарантировать 100% безопасность.

Международный день защиты информации отмечают 30 ноября. Его учредили в конце 80-х годов, когда вредоносное программное обеспечение Роберта Морриса массово заразило компьютеры сети ARPANET. Позже специалисты узнали, что заражению подвержены не только компьютеры, но и смартфоны.