Госдума рассмотрит предложение Путина о двойном гражданстве чиновников

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму проект закона о запрете двойного гражданства для госслужащих.

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму проект закона о запрете двойного гражданства для госслужащих.

Отмечается, что речь идет о поправках к Конституции РФ, за которые ранее проголосовали граждане. Ограничения коснутся государственных и муниципальных служащих.

По новым правилам госслужащие будут обязаны сообщать о выходе из гражданства России и приобретении документов, позволяющих проживать за рубежом.

Еще одна инициатива президента касается Трудового кодекса. По законопроекту работники государственных органов или органов местного самоуправления обязаны сообщить работодателю, что не имеют российского гражданства или имеют гражданство другого государства или вид на жительство в другой стране.