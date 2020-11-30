Милонов посоветовал молитву от коронавируса

Депутат Госдумы выздоровел от COVID-19 и уже на следующей неделе готов вернуться к работе.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, проходящий лечение от коронавируса, в беседе с «Политикой Сегодня» рассказал, откуда черпает духовные силы в борьбе с недугом.

«Утреннее молитвенное правило, 50-й псалом, 90-й псалом, молитва целителю Пантелеимону. Здесь очень важно понимать, что молитва — не панацея <…> Лучше читать не так много молитв, но искренне, чем тараторить, не задумываясь громадные тексты, от этого толку точно никакого не будет», — сказал депутат.

Собеседник ПС подчеркнул, что важно не относиться к вере как к тотему, не терять голову и продолжать всячески защищать себя, раз того требуют сложившиеся обстоятельства.

«Как сказал митрополит Антоний Сурожский: “Господь создал не только чудеса. Он создал еще врачей и лекарства”. И, наверное, он не просто так это сделал. Потому что он свои чудеса являет не только в виде желаемых нами сверхъестественных проявлений, которые тоже возможны, конечно. Но он являет чудеса и милосердие через врачей, которые призывают нас быть осторожными», — объяснил депутат.

Милонов уверен в том, что молитва помогает, но лишь в том случае, если читать ее искренне и с открытым сердцем.