Пушков объяснил коррективы Байдена в антироссийском курсе США

Победа демократа на выборах президента США негативно отразится на российско-американских отношениях.

Победа демократа Джо Байдена на выборах президента США негативно отразится на российско-американских отношениях. Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Сенатор считает, что в случае выигрыша «сонный Джо» пересмотрит политику, которую успел выстроить президент Дональд Трамп.

«Как правило, все новые президенты стараются отойти от того, что делали их предшественники, особенно, когда президентом становится демократ, а ему предшествовал республиканец, или наоборот. Они сразу начинают отмежевываться от целого ряда направлений, которые были характерны для предыдущего президента», — заметил Пушков.

Так, демократы уверены, что президент-республиканец был недостаточно жесток с Москвой. Поэтому вероятно, что Байден постарается надавить на Россию. Ссоры Трампа с союзниками по НАТО подтолкнут Байдена к сближению с европейскими странами. Выход США из ядерной сделки сулит скорым возвращением, тем более, что договор основали при президентстве демократа Барака Обамы. Аналогично и с Парижским соглашением по климату.

«То есть мы сейчас увидим, как по пяти-шести направлениям Байден будет пересматривать политику Трампа, но это абсолютно не означает, что он будет пересматривать ее в лучшую для нас сторону, за возможным исключением судьбы договора об СНВ-3», — объяснил Пушков.

К тому же, Байден видит в России главного врага Америки — и это не риторическое заявление, а его политическая позиция, уверен российский политик. Показательно, что в этих условиях демократ называет Китай конкурентом — после того как Трамп враждовал с Китаем, можно ожидать, что Байден попытается хотя бы немного улучшить отношения с Пекином.

«Напомню, что при Трампе было принято много новых санкций против нас, последние были введены несколько дней тому назад. По-моему, США ввели против России порядка 70 видов санкций, львиная доля которых приходится на время Трампа. От этих санкций не откажутся и — да, могут ввести новые», — убежден Пушков.

Прошедшие в Соединенных Штатах 3 ноября президентские выборы не касались внешней политики США и тем более России. На этих выборах решался вопрос, останется ли Трамп у власти еще на четыре года.

«То есть выборы были о ценностях и ориентации Америки, о стиле руководства, о типе личности, которая займет Белый дом, о таких вопросах, как отношение к мигрантам, стратегия борьбы с эпидемией, развитие экономики. Но не о внешней политике», — объяснил Пушков.

В заключение сенатор добавил, что важным элементом пересмотра внешнеполитического курса Америки может стать ужесточение антироссийской политики. С приходом Байдена к власти изменится и внешнеполитический курс страны.