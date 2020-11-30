Милонов вылечился от коронавируса и заявил о готовности приступить к работе

Депутат Госдумы Виталий Милонов выздоровел от коронавируса и планирует вернуться к своим обязанностям в парламенте.

Депутат Госдумы Виталий Милонов выздоровел от коронавируса и планирует вернуться к своим обязанностям в парламенте.

Политик сдал повторный тест на COVID-19 и получил отрицательный результат. По его словам, он чувствует себя удовлетворительно. Милонов подчеркнул, что намерен выполнять все рекомендации врачей, чтобы скорее вернуться в норму. Депутат сообщил Федеральному агентству новостей, что готов приступить к активной законотворческой деятельности на следующей неделе.

Парламентарий рассказал о заражении после положительного теста на коронавирус, который получил 18 ноября. С тех пор он находится на самоизоляции.

Ранее телеканал "360" писал, что после выздоровления Милонов намерен носить маску из солидарности.