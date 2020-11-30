Названо обязательное условие успешной карьеры в России

Обязательным условием успешной карьеры в России предприниматели считают саморазвитие и самообразование, свидетельствуют результаты исследования компании по подбору персонала.

Обязательным условием успешной карьеры в России предприниматели считают саморазвитие и самообразование, свидетельствуют результаты исследования компании по подбору персонала.

Постоянное развитие стало главным качеством у 67% опрошенных менеджеров. Около половины респондентов убеждены, что условием успешной карьеры является проактивность сотрудника. Такая позиция поможет обратить на себя внимание и всегда быть впереди. Почти 40% граждан посоветовали молодежи развивать навыки командной работы.

Такая же доля респондентов призвала специалистов искать нестандартные решения проблем. Треть опрошенных полагаются на креативность и умение воспринимать чужую точку зрения. Почти 100% менеджеров назвали главным профессиональным навыком способность формировать свой коллектив. Тем временем все больше родителей в РФ считают, что начинать работать нужно не раньше 18 лет, передает телеканал "360".