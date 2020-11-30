Кедми предсказал, какой политики будет придерживаться Россия в 2021 году

Россия в 2021 году должна двигаться по собственному курсу, не оглядываясь на хаос, творящийся в мире.

Россия в 2021 году должна двигаться по собственному курсу, не оглядываясь на хаос, творящийся в мире. Такое мнение в политическом ток-шоу Владимира Соловьева на телеканале «Россия-1» высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми.

Проблемы, с которыми России предстоит столкнуться в будущем году, зависят от происходящего прямо сейчас — пандемии коронавируса, очередных антироссийских санкций Запада. При этом, подчеркнул Кедми, РФ в состоянии справиться с распространением COVID-19, используя собственную вакцину.

А вот «заклятым партнерам» Российской Федерации в лице Евросоюза и НАТО придется поедать самих себя. Поэтому Европе и Соединенным Штатам Америки не удастся преодолеть экономический кризис, уверен политолог.

Россия в 2021 году продолжит курс поступательного развития, и этому не смогут помешать ни новые санкции, ни козни Киева, ни падение цен на энергоносители. Легче, по словам эксперта, в ближайшее время не станет, но все остальные страны будут завидовать Москве.