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16:53   30 Ноября 2020
Политика

Дипломаты РФ раскритиковали Германию за использование ОЗХО против Москвы

Дипломаты РФ раскритиковали Германию за использование ОЗХО против Москвы

Берлин и западные партнеры используют инцидент с блогером Алексеем Навальным на площадке ОЗХО для санкционного давления на Москву, сообщила делегация РФ.

В рамках 25-й сессии конференции государств-участников ОЗХО дипломаты сообщили, что западные представители вместе с немецкой стороной используют международные организации и "дело Навального" для оказания политического давления на Россию.

Представители России добавили, что фейковая версия Германии о так называемом отравлении Навального не выдерживает критики.

Федеральное агентство новостей сообщало, что сотрудница ФБК (иноагент в РФ) Мария Певчих может оказаться отравительницей Навального.

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#германия #навальный #озхо

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