16:53 30 Ноября 2020Политика
Дипломаты РФ раскритиковали Германию за использование ОЗХО против Москвы
Берлин и западные партнеры используют инцидент с блогером Алексеем Навальным на площадке ОЗХО для санкционного давления на Москву, сообщила делегация РФ.
Берлин и западные партнеры используют инцидент с блогером Алексеем Навальным на площадке ОЗХО для санкционного давления на Москву, сообщила делегация РФ.
В рамках 25-й сессии конференции государств-участников ОЗХО дипломаты сообщили, что западные представители вместе с немецкой стороной используют международные организации и "дело Навального" для оказания политического давления на Россию.
Представители России добавили, что фейковая версия Германии о так называемом отравлении Навального не выдерживает критики.
Федеральное агентство новостей сообщало, что сотрудница ФБК (иноагент в РФ) Мария Певчих может оказаться отравительницей Навального.