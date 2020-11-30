Дипломаты РФ раскритиковали Германию за использование ОЗХО против Москвы

Берлин и западные партнеры используют инцидент с блогером Алексеем Навальным на площадке ОЗХО для санкционного давления на Москву, сообщила делегация РФ.

Берлин и западные партнеры используют инцидент с блогером Алексеем Навальным на площадке ОЗХО для санкционного давления на Москву, сообщила делегация РФ.

В рамках 25-й сессии конференции государств-участников ОЗХО дипломаты сообщили, что западные представители вместе с немецкой стороной используют международные организации и "дело Навального" для оказания политического давления на Россию.

Представители России добавили, что фейковая версия Германии о так называемом отравлении Навального не выдерживает критики.

Федеральное агентство новостей сообщало, что сотрудница ФБК (иноагент в РФ) Мария Певчих может оказаться отравительницей Навального.