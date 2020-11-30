Функционал Единой карты петербуржца расширился новым сервисом

Новый сервис Единой карты петербуржца «ЕКП — Городской диалог» позволит владельцам участвовать в опросах. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства.

Новый сервис Единой карты петербуржца «ЕКП — Городской диалог» позволит владельцам участвовать в опросах. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов на совещании с членами городского кабмина заявил, что сервис должен стать главной платформой для голосований и опросов жителей. В планах до 4 декабря создать в «Городском диалоге» возможность электронного голосования по инициативам в рамках проекта «Твой бюджет».

"Мобильное приложение ЕКП позволяет проводить опросы по конкретному району или муниципальному округу. Владельцы карты смогут оценить работу управляющей компании, медицинских, образовательных, спортивных учреждений", — пояснили в пресс-службе.

За участие в опросах будут начисляться баллы, которые впоследствии можно обменять на призы в системе «Городские благодарности». Это могут быть билеты в театры, музеи, на спортивные мероприятия или сертификаты в магазины. Активные горожане получат промо-коды, открывающие доступ к онлайн-кинотеатрам и библиотекам. Владельцы Единой карты петербуржца до конца текущего года могут ездить в метро с существенной скидкой, напоминает телеканал "360".