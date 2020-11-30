Ученые выяснили, почему мир не может остановить пандемию

Турецкие ученые поняли, почему всеобщая борьба с коронавирусом SARS-CoV-2 не приносит результатов. По их мнению, дело в особенности вируса, отличающей его от прочих патогенов.

Турецкие ученые поняли, почему всеобщая борьба с коронавирусом SARS-CoV-2 не приносит результатов. По их мнению, дело в особенности вируса, отличающей его от прочих патогенов.

Ученые оценили уровень вирусной нагрузки у шести типов пациентов разного возраста и с разными формами заболевания. Всего они проанализировали 360 образцов биоматериалов людей с COVID-19. Оказалось, что количество вирусов SARS-CoV-2 в организме бессимптомных больных выше, чем у тех, кто имеет клинические проявления болезни.

Исследователи назвали COVID-19 "сложной головоломкой", состоящей из множества деталей, и подчеркнули необходимость вирусологических и иммунологических исследований, которые позволят собрать все данные о болезни воедино.

"Наше исследование, в отличие от других, демонстрирует, что бессимптомные пациенты имеют более высокую вирусную нагрузку SARS-CoV-2, чем пациенты с симптомами, и с увеличением тяжести заболевания наблюдается значительное снижение вирусной нагрузки", — отметили ученые.

По мнению исследователей, низкая вирусная нагрузка SARS-CoV-2 коррелирует с факторами, определяющими неблагоприятный прогноз течения болезни. Среди них двустороннее "матовое стекло" при КТ грудной клетки, низкое количество лимфоцитов и преклонный возраст.

Специалисты полагают, что более высокая вирусная нагрузка у бессимптомных больных может оказаться лишь "вершиной айсберга" проблем, связанных с распространением COVID-19.