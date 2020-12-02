Лохматый народный артист. Как музыкальный лай спас ялтинского Хатико от тюрьмы

Корреспондент «Политики Сегодня» встретился с талантливой овчаркой Мухтаром и его хозяином, трубачом Анатолием.

Историю трубача Виктора Малиновского и певчего пса Мухтара в Ялте знают все. Уже не раз упомянутый в СМИ и приглашенный на федеральное телевидение крымский дуэт запомнился и россиянам, далеким от полуострова. За свалившейся на Виктора и его четвероногого друга славой золотых гор, впрочем, не последовало.

Музыкант, как и прежде, выходит на улицу в окружении маленьких сыновей и большой овчарки. Расчехляет инструмент, подключает колонки, приветливо кивает головой прохожим. Здоровается каждый второй.

«О, это ж Мухтар! Сейчас он ляжет на свою лежанку, — констатирует случайная бабушка. — Настроение хорошее. А то бывает смурной. Ему повезло с хозяином!»

Хозяином Мухе Малиновский стал год назад, при том что дружбе поклонников духовой музыки десять лет. У ялтинской собаки жизненная история на несколько томов. Сначала Мухтара звали то ли Боцманом, то ли Диком. Он вместе с хозяином Толиком работал на центральной спасательной станции. Много лет назад владелец пса погиб: одни считают, что в драке, другие указывают на беспощадное море.

В любом случае у овчарки начались долгие годы скитаний по набережной в поисках Анатолия. Местные знали крымского Хатико, ценили его за преданность, подкармливали, как могли. В мае 2010 приезжий из Житомира трубач Виктор Малиновский заметил, что пес подвывает во время его выступления. Зрителей это, конечно же, забавляло.

В то время у Мухтара уже появился новый хозяин — бомж Гоша. Собака моментально переставала петь, когда тот грозным жестом показывал, что пора идти. Ялтинцы говорят, у Гоши были проблемы с психикой — год назад он привязал Муху у церкви, чтоб прихожане кидали овчарке деньги. Местные, узнав символ города, кинулись отвязывать пса. Расстроенный предательством Гоши Мухтар укусил спасителей. Тем самым подписал себе приговор, оказавшись в собачьей тюрьме.

Из приюта для животных бедолагу решил забрать Виктор. Сперва собаку не отдавали. Преступник должен быть ограничен от социума. Тогда трубач подключил всех знакомых, и судьи сдались. Расписка о том, что ответственность за проступки Мухтара теперь на Вите — и вот собака уже в типичном ялтинском дворике. В вольере, созданном для нее с любовью старым другом по набережной.

Уже год музыкальные товарищи ходят на работу вместе, а не из разных точек, как это бывало раньше. С утра Малиновский отводит ребенка в школу, потом два часа гуляет с собаками (белую швейцарскую овчарку он взял специально, чтобы Мухе не было скучно), едет на рынок закупать провизию для семьи и животных, пьет чай, забирает с занятий старшего сына, ведет в музыкалку (тот тоже вырастет трубачом).

Только после этого с тележкой техники отправляется радовать гуляющих туристов и местных жителей. Правда, в несезон заработки хромают. Вчера, например, дуэт принес домой 1150 рублей. Выступали чуть больше часа. Прохладно. Да и Мухтар уже не щенок: устает быстрее, чем раньше.

Жена Малиновского в декретном отпуске, занимается семьей и хозяйством. Виктор думал отметить годовщину совместной жизни с Мухтаром в этом месяце, но боится, что средств не хватит. Летними накоплениями многодетный отец проплачивает квартиру. Малиновские снимают ее за 25 тысяч в зимний период, и 35 — в сезон отпусков. Десять тысяч уходит на мясо собакам (в прежние годы трубач избаловал коллегу по концертам говядиной), еще по пять — четыре раза в год на медицинские процедуры питомцам.

Местные помогают: две сестры Наталья и Ольга в холода ежемесячно приносят тысячу рублей на пропитание Мухе. Активизировались и другие доброжелатели, особенно во время весеннего карантина, когда на набережной ни туристов, ни местных было не встретить. Передавали даже деньги из-за границы. Но это, скорее, разовые акции.

Хотя музыканты и сами много не просят. О краудфандинге, например, сегодня узнали впервые. Создают настроение на набережной, торгуют дисками и практически не используют интернет. YouTube-канал дуэта завел и ведет местный поклонник группы, а Instagram-аккаунту ялтинских знаменитостей не исполнилось и года. Его создала супруга Виктора.

Сейчас в преддверии Нового года трубач, конечно, надеется на прилив туристов. Подарки детям и праздник в честь годовщины сожительства с Мухтаром — важные цели. Последнего он мечтает свозить в горы. Единственная такая поездка впечатлила четвероногого друга.

«Ему очень понравилось», — вспоминает скачущего по холмам пса крымский трубач.

Малиновский признался, что после смерти собаки (вопрос назревает из-за возраста питомца) думает установить ей памятник в Ялте. При жизни не хочет: вот он, наш Муха, здорово, что можно прикоснуться к этой истории прямо сейчас. Муха грызет шишку. Позирует с детьми. Памятуя о материальных трудностях многодетного папы, спрашиваю, продал бы уникальную собаку за миллион.

«Нет! — уверенно произносит трубач. — Друзей не предают!»

Кстати, самый большой гонорар человеку с собакой однажды дал слегка выпивший зритель. Пять тысяч за раз. Виктор переспросил, уверен ли тот, но любитель искусства был настроен решительно. Вспоминает крымчанин и случай, когда дуэт приглашали на корпоратив — петербуржцы с поместьем в Ялте — но тогда Мухтар еще не переехал к другу и не мог обещать стопроцентную явку. Сейчас утвердительно гавкает, когда Виктор спрашивает, готов ли тот выступать на празднике. Но предложения, к сожалению, не сыпятся.

Интересный факт: других музыкантов Муха особо не жалует. Один раз подпел саксофонисту, один — симфоническому оркестру, гитары игнорирует, да и от Виктора почти не отходит. Заставить собаку убежать от хозяина дольше, чем на пять минут, может только профессиональный долг: если Муха видит, что кто-то тонет, бросается в море спасать горемыку. Малиновский признается, что часто к овчарке подходят прохожие и начинают плакать, благодаря за помощь в воде.

Другие посвящают собаке стихи и песни. Аккомпаниатора тоже не забывают. Виктор, конечно, гордится этим.

«И про меня написал стихи писатель из Эстонии, еще в 2016 году», — улыбаясь, сообщает трубач.

Кажется, судьба этих двух связала неслучайно. Они навсегда вписали свои имена в историю курорта.

«Как народный артист?» — спрашивает Малиновского проходящий статный мужчина.

Тот, кивая, отвечает, что ничего.