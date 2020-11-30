Киев выразил поддержку Токио в курильском вопросе

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский поддержал позицию Токио по вопросу принадлежности Курильских островов. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский поддержал позицию Токио по вопросу принадлежности Курильских островов. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

Мероприятие прошло на территории Национального клуба печати в Токио. Дипломат выразил надежду на сотрудничество Украины и Японии "в восстановлении своей территориальной целостности".

Южные Курилы вошли в состав Советского Союза в 1945 году по итогам Второй мировой войны, однако Япония оспаривает принадлежность архипелага. Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами имеет соответствующее международно-правовое оформление и не подлежит сомнению.

Минусинский краеведческий музей получил в подарок журналы с картами, на которых Курилы отмечены цветом Японии, передавал телеканал "360".