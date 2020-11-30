Соловьев объяснил, почему Байден возвращает Псаки в Белый дом

Демократ тяготеет к людям, с которыми уже работал, заметил теле- и радиоведущий.

Кандидат в президенты США Джо Байден выдвинул кандидатуру Дженнифер Псаки на должность пресс-секретаря Белого дома. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев считает, что с ней скучать не придется, впрочем, как и с остальной командой «сонного Джо».

«Байден вообще тяготеет к тем людям, с которыми уже работал», — заметил радиоведущий в беседе с газетой «Взгляд».

Также журналист добавил, что в России с нетерпением ждут «возвращение Джен», чтобы узнать от нее побольше о таинственной «выборной карусели, о том, как газ из Европы поступает в РФ, где находится Белорусское море и где под Ростовом горы».

«Джен Псаки – профессиональная женщина с чувством юмора, которая, правда, не всегда понимала, что шутит, — напомнил Соловьев. — Она хорошо знакома российским политикам и журналистам, ей даже подарили шапку-ушанку, которую спецслужбы США уже разобрали на молекулы в поисках чипа от хитрых русских».

Накануне Псаки заявила, что для нее будет большой честью снова работать с Байденом. В Twitter она рассказала о работе демократа в роли вице-президента при администрации Барака Обамы. По ее словам, кандидат в президенты перестроил отношения США с партнерами, помогал в восстановлении американской экономики и вносил «сочувствие и человечность» почти в каждую встречу.

Ранее избирательный штаб Джо Байдена заявил, что отвечать за работу с журналистами в новой администрации будет команда, состоящая исключительно из женщин. Так, первым замом пресс-секретаря станет Карин Жан-Пьер, а директором по коммуникациям Белого дома – Кейт Бедингфилд. Псаки отметила, что «женская» команда Байдена по работе со СМИ включает «шестерых мам маленьких детей» и является «самой разнообразной в истории».

В России Дженнифер Псаки помнят по должности пресс-секретаря Госдепартамента США, которую она занимала с 2013 по 2015 годы. Позже из-за беременности ее перевели на должность директора по коммуникациям в администрации президента США Барака Обамы.