«Коммунисты России» выступили против вывода войск РФ из Приднестровья

Лидер партии Максим Сурайкин рассказал тайных намерения Майи Санду.

Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что российские миротворцы должны покинуть территорию Приднестровья. По ее мнению, «опасности вооруженных столкновений в регионе давно нет», а значит миротворческую операцию РФ нужно «трансформировать» в гражданскую ОБСЕ.

В Москве на призыв Санду отреагировали настороженно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в случае вывода российских миротворцев из Приднестровья обстановка в регионе может дестабилизироваться. Он выразил надежду, что предложение Санду будет обсуждаться, а «резких движений» после этого не последует.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин обратил внимание, что принимать решение о выводе российских войск с территории Приднестровья будет только правительство РФ, но никак не президент Молдавии. Пока «голубые каски» не вошли в регион в 1992 году, ситуация там была «трагическая и долгая», отметил спикер.

«Та власть, которая сейчас будет выстраиваться под руководством Майи Санду, нацелена на Европу. Эта власть будет антироссийская. Понятно, что за такими шагами стоят имперские желания даже не Молдавии, а Румынии. Они хотят просто силовым методом присоединить к себе Приднестровье. Поэтому ни в коем случае российские войска оттуда выводить нельзя. Я думаю, что эту позицию поддержит 100% населения Приднестровья», — заключил глава «Коммунистов России».

Российские солдаты находятся в Приднестровье с 1992 года. Тогда между непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой и Молдавией возник конфликт, основанный на национальной почве, в том числе в связи с ущемлением русскоязычного населения. За несколько месяцев вооруженных столкновений погибло около тысячи человек, еще порядка 4500 получили ранения.

Затем в регион вошел миротворческий контингент России. С конца 1992 года Москва стала посредником в переговорах о статусе Приднестровья. Спустя год к мирному урегулированию подключилась ОБСЕ, а с 1995 года — Украина. В течение всех последующих лет конфликт не активизировался.

Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил уже бывшему президенту Молдавии Игорю Додону начать процесс утилизации боеприпасов в Колбасне, которые остались со времен конфликта 1992 года. В своих выступлениях Додон не раз положительно высказывался об этой инициативе, однако с того момента новостей о ликвидации 20 тысяч тонн оружия нет.