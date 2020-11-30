Канадские специалисты признали эффективность вакцины "Спутник V"

Канадская телевизионная корпорация CBC выпустила материал, в котором детально рассказывается о российской вакцине от коронавируса "Спутник V".

Канадская телевизионная корпорация CBC выпустила материал, в котором детально рассказывается о российской вакцине от коронавируса "Спутник V".

Россия стала первой страной в мире, которая получила препарат от COVID-19, однако некоторые зарубежные эксперты сомневаются в эффективности этой разработки. Об этом сообщает "Царьград".

В статье говорится, что эффективность российского препарата составляет 95%. Российские власти отмечают этот показатель, которого удалось добиться местным специалистам. В США и Европе эффективность вакцины ставят под сомнение.

Некоторым экспертам не нравится подход к проведению клинических испытаний. Но даже эти критики в итоге приходят к выводу, что русские ученые проделали отличную работу.