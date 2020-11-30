Ливийский кризис отражается на психологическом состоянии граждан

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обеспокоены психологическим состоянием жителей Ливии после убийства лидера страны Муаммара Каддафи.

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обеспокоены психологическим состоянием жителей Ливии после убийства лидера страны Муаммара Каддафи.

Согласно данным организации, затяжной кризис серьезно отразился на психологическом состоянии ливийцев. Сейчас каждый седьмой гражданин североафриканской страны нуждается в помощи специалиста. На 300 тысяч человек приходится только один врач соответствующей профессии. До 2011 года у людей было больше возможностей получать надлежащую помощь, заявили в ВОЗ.

Эксперты также обеспокоены темпами распространения коронавируса в Ливии. Страна стала одним из самых зараженных субъектов на территории Северной Африки, пишет Федеральное агентство новостей.

Ранее телеканал "360" писал, что президент Турции отказался выводить войска из Ливии.