МИД Сирии обратился в ООН с просьбой удвоить гуманитарную помощь

Министр иностранных дел САР Фейсал Микдад призвал ООН усилить гуманитарную поддержку населению республики. Об этом говорится в материале Федерального агентства новостей.

Министр иностранных дел САР Фейсал Микдад призвал ООН усилить гуманитарную поддержку населению республики. Об этом говорится в материале Федерального агентства новостей.

Сирия получает помощь от Всемирной продовольственной программы (ВПП) в рамках миссии ООН. Микдад на переговорах с директором управления логистики и закупок гуманитарной организации заявил, что стране требуется вдвое больше поддержки.

"Ущерб от деятельности террористов и односторонние ограничительные меры, введенные некоторыми западными странами, создают трудности для сирийского народа", — сказал руководитель внешнеполитического ведомства САР.

Стороны обсудили развитие взаимодействия в условиях пандемии. Директор управления ВПП в ходе беседы обратил внимание на уже достигнутые успехи гуманитарной программы.

Россия выделила Сирии свыше миллиарда долларов, сообщал телеканал "360".