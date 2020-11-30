Полицейский получит благодарность за тушение пожара в Подмосковье

Сотрудник правоохранительных органов не растерялся и спас жильцов загоревшегося дома.

Сотрудник правоохранительных органов не растерялся и спас жильцов загоревшегося дома.

Инцидент произошел ночью в Московской области, сообщили "Вести Подмосковья" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России.

Оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД России по Талдомскому городскому округу лейтенант полиции Анатолий Маркин увидел, что в доме напротив загорелся чердак. Мужчина выбежал к месту происшествия и у подъезда горящего дома встретил соседку, которую попросил сообщить о возгорании в дежурную часть ОМВД и МЧС. Сам полицейский немедленно взобрался на чердак, где загорелась балка крыши.

Оперативник стал звонить в двери квартир, чтобы сообщить жильцам о возгорании. Затем по его инициативе было организовано собственноручное тушение пожара.

"Затем из мужчин, проживающих в подъезде, он организовал "цепочку", по которой они передавали вёдра с водой из квартиры на верхнем этаже на чердак. Оперативник встал в начало «цепочки» и сам заливал очаг возгорания", — сообщает агентство.

В результате грамотных действий лейтенанта пострадавших среди жителей дома нет. Сейчас рассматривается вопрос о поощрении мужчины за добросовестное исполнение обязанностей.