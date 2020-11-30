НАТО нарастит присутствие в Черном море

Об этом сообщил генеральный секретарь альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс будет и дальше наращивать военное присутствие в Черноморском регионе.

Ранее журналист Daily Express Пол Уитерс уже предупреждал военнослужащих, что многочисленные провокационные маневры в водах РФ грозят тяжелыми последствиями вплоть до мировой войны.

Речь идет о двух серьезных инцидентах, произошедших в территориальных водах РФ. 23 ноября 2020 года американский эсминец «Дональд Кук» в рамках маневров «Атлантическая решимость» зашел в Черное море. Сутки спустя, 24 ноября 2020 года, миноносец «Джон Маккейн» нарушил границу РФ на юге Приморского края.

В сентябре 2020 года военно-морские силы США и НАТО проводили совместные учения в Черном море. В маневрах приняли участие самолет НАТО E-3A, самолет-разведчик ВМС США P-8 и американский эсминец «Рузвельт».