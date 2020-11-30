Вакцина против COVID-19 от компании Moderna из США эффективна на 94,1%

Вакцина от коронавируса американской компании Moderna при первоначальном анализе показала эффективность в 94,1%, при тяжелых формах COVID-19 — 100%, сообщает разработчик.

Вакцина от коронавируса американской компании Moderna при первоначальном анализе показала эффективность в 94,1%, при тяжелых формах COVID-19 — 100%, сообщает разработчик.

В третьей фазе испытания препарата приняли участие 30 тысяч добровольцев. Первичный анализ исследовал эффективность вакцины на 196 пациентах с подтвержденным диагнозом COVID-19, у 30 из которых болезнь протекала в тяжелой форме.

"Эффективность вакцины составила 94,1%, эффективность вакцины при тяжелом (течении. — Прим. ред.) COVID-19 составила 100%", — говорится в сообщении на сайте компании.

Разработчики уверяют, что вакцина mRNA-1273 хорошо переносится и не имеет серьезных проблем с безопасностью. В Moderna ранее заявили, что планируют поставить США 20 млн доз вакцины до конца года.