Пашинян рассказал, что помешало заключить перемирие в Карабахе раньше

Боевые действия в Нагорном Карабахе могли быть прекращены в октябре, но Баку и Ереван не сошлись в условиях. Армянская сторона отказалась подписать договор.

Боевые действия в Нагорном Карабахе могли быть прекращены в октябре, но Баку и Ереван не сошлись в условиях. Армянская сторона отказалась подписать договор.

В интервью каналу "Россия-1" российский президент Владимир Путин рассказал, что перемирие в Карабахе можно было заключить еще в октябре. Уже 19 октября Путин вел переговоры с Азербайджаном и Арменией по поводу подписания соглашения по НКР, однако Азербайджан согласился прекратить все боевые действия только при условии возвращения беженцев в город Шуши. Ереван назвал это условие неприемлемым.

В беседе с журналистами премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что город представлял стратегическую важность для Армении, кроме того, Баку настаивал на размещении миротворцев из России на линии соприкосновения, а не у границ республики, как рассчитывал Ереван.

В итоге мирное соглашение по Карабаху было подписано только 10 ноября. При содействии России лидеры Армении и Азербайджана договорились о прекращении боев в республике. К тому времени город Шуши перешел под контроль азербайджанских войск окончательно.

Помимо Шуши, Ереван обязался передать под контроль Баку три района НКР: Лачинский, Агдамский и Кельбаджарский. Армянская оппозиция назвала капитуляцию республики "позором" и потребовала отставки Никола Пашиняна. В обращении к нации Пашинян признал, что несет личную ответственность за ситуацию вокруг Карабаха.