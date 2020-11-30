Российский бизнес предостерегли от волны банкротств

Представитель «Партии роста» Виктор Звагельский полагает, что продления моратория на плановые проверки недостаточно.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о продлении запрета на плановые проверки индивидуальных предпринимателей и небольших компаний до 31 декабря 2021 года. Малый бизнес оказался наиболее уязвим перед пандемией коронавируса, а значит нуждается в дополнительной поддержке государства, объяснил глава правительства.

Заместитель председателя «Партии роста» Виктор Звагельский обратил внимание, что налоговые льготы для предпринимателей доступны не во всех регионах страны. По словам собеседника «Политики Сегодня», необходимо создать одинаковые условия для всего российского бизнеса.

«С 1 января 2021 по 1 января 2022 года — режим УСН [упрощенная система налогообложения] в размере 1% от дохода, либо 4% при режиме "доходы за вычетом расходов", с 1 января 2022 по 1 января 2023 года — УСН в размере 3% от дохода, либо 6% при режиме "доходы за вычетом расходов". Если это решение не будет принято, то в начале следующего года начнется очередная волна банкротств, в этом можно даже не сомневаться», — заявил Звагельский.

Продление моратория на плановые проверки до 2022 года Звагельский приветствовал. Политик, впрочем, высказал опасения, что из-за этого увеличится число внеплановых инспекций, которые в запрете правительства не прописаны. Внезапно нагрянувшая проверка может стать причиной банкротства любого мелкого предпринимателя, который и так сейчас «еле держится на плаву», уверен он.

«В условиях сохраняющихся ограничений любая проверка для микро и малых предприятий и даже самый незначительный штраф могут привести к банкротству. <…> Государство сегодня в части контроля должно обращать внимание на компании, чья деятельность влияет на безопасность и здоровье граждан. Остальных нужно оставить в покое, дать отдышаться, сохранить свое дело, а значит и рабочие места», — подытожил спикер.

Мораторий на плановые проверки малого бизнеса вступил в силу весной этого года. Изначально сроком его окончания было 31 декабря 2020 года. Планы поменялись из-за второй волны коронавируса: если во время весеннего «пика» заболевало по 10 тысяч человек в сутки, то этой осенью цифры варьируются в диапазоне от 20 тысяч в день и больше.